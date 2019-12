Comment prendre soin de ses pieds ?

Comme toutes les autres parties de notre corps, nos pieds doivent être chouchoutés pour rester en bonne santé. Voici quelques astuces pour prendre soin de ceux qui vous portent au quotidien.

Hydratez-les

Contrairement à de nombreuses zones de notre corps, la plante des pieds ne dispose pas de glandes sébacées qui produisent le sébum, cette sécrétion qui hydrate et protège la peau. Il est donc essentiel d’hydrater correctement vos pieds pour assouplir la peau un maximum. Pour ce faire, les podologues recommandent généralement d’utiliser une simple crème hydratante, à appliquer le soir avant d’aller dormir pour qu’elle puisse faire effet durant la nuit.

Aérez vos pieds…

Il est important que le pied respire pour éviter qu’il ne «macère» dans sa transpiration. Pour y arriver, bannissez les chaussures en matière synthétiques et privilégiez celles en coton ou en laine. Essayez de ne pas porter la même paire deux jours de suite pour qu’elle ait le temps d’aérer et de sécher. Optez également pour des chaussettes en coton et pensez à les changer tous les jours.

… sans oublier vos ongles

En hiver, appliquez moins souvent du vernis, il y a de toute façon de fortes chances que votre pied reste enfermé dans des chaussures (fermées) toute la journée. Et n’oubliez pas d’appliquer une base (et non du vernis transparent!) qui va servir de couche de protection pour l’ongle contre le vernis. Sans cette dernière, vos ongles risquent tout simplement de virer au jaune.

Lorsque l’été approche et que l’on porte du vernis plus souvent, il est conseillé de retirer son vernis tous les dix jours maximum et de laisser respirer ses ongles durant environ 48 heures.

Bien sécher ses orteils

C’est un geste parfois oublié par manque de temps le matin à la sortie de la douche. De nombreuses personnes ne prennent en effet pas le temps de sécher correctement leurs orteils et l’espace se trouvant entre ceux-ci, se contentant d’un séchage superficiel. Cette étape est pourtant essentielle pour éviter d’attraper des mycoses, l’humidité favorisant le développement des bactéries.

Consultez un podologue

On se rend régulièrement chez des spécialistes des dents, de la vision ou encore de la peau. Mais combien de personnes se rendent chez un podologue sans forcément ressentir de douleurs au pied? La visite chez un spécialiste permet pourtant de faire un bilan de santé sur l’état de vos pieds. En cas de problèmes avec vos ongles, ou pour enlever des callosités du pied, vous pouvez également consulter un pédicure qui pourra vous soigner.

Portez des chaussures adaptées

Bien choisir ses chaussures est évidemment essentiel pour préserver la santé de vos pieds. Il ne faut pas prendre des chaussures trop étroites car elles favorisent les frottements et la pression. Si vous manquez d’espace dans vos chaussures, vous risquez de voir apparaître des callosités qui peuvent être la source de douleurs. Durant l’année, choisissez aussi le plus possible des modèles à talons modérés. Les talons hauts poussent en effet les orteils contre le bord de la chaussure, ce qui entraîne une compression et une déformation des orteils. En été, ne sortez pas trop souvent en tongs. Ces sandales ne tiennent pas du tout le pied, ce qui oblige les orteils à se recroqueviller comme des griffes. Par conséquent, les tongs fatiguent plus rapidement les pieds, ce qui augmente le risque de blessures.

Coupez vos ongles droits

Il n’est pas nécessaire de «créer» un ongle arrondi au moment de se couper les ongles. Les couper en carré réduit notamment le risque d’avoir des ongles incarnés. Attention à ne pas les couper trop profondément, sans quoi vous allez exposer de la peau sensible. Quant au moment idéal, n’hésitez pas à le faire après la douche ou un bain. En plus d’être plus hygiénique, cela vous permettra également de les couper plus facilement.

Clément Dormal