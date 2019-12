Que faire à Bruxelles et à Ostende durant les fêtes de fin d’année ?

Les fêtes de Noël et de Nouvel An sont la période la plus chaleureuse de l’année. Même s’il gèle à pierre fendre dehors, nous aimons sortir pour faire notre shopping de fin d’année. Et les illuminations féeriques dans les rues commerçantes et les marchés de Noël y sont certainement pour quelque chose. Ostende et Bruxelles n’ont pas hésité à faire toute la lumière et ont élevé les éclairages de Noël au rang d’art. Et si vous combiniez ce plaisir d’hiver avec un city-trip classique!

Ostende

Noël

Si vous pensez que littoral et Noël ne font pas bon ménage, vous devez de toute urgence vous rendre à Ostende. La Reine des Plages propose cette saison un tunnel lumineux de 188 mètres de long. Quatre fois par jour, elle vous offre un spectacle composé de 232.500 leds qui clignotent au rythme des plus chouettes chansons de Noël.

Adolf Buylstraat

jusqu’au 05/01/2020

visitoostende.be

La plupart des marchés de Noël sont installés sur une place, mais Ostende a privilégié une approche plus verte. Vous pouvez en effet y siroter votre genièvre dans un parc, qui est pour l’occasion surchargé de lumières. Pendant que les plus jeunes y pêcheront des boules de Noël ou feront un petit tour de manège. Mais la pièce maîtresse de «Winter in het park» est sa patinoire. Elle flotte au milieu de l’étang. Bonne glisse!

Leopoldpark

jusqu’au 05/01/2020

visitoostende.be

Culture

Saviez-vous que James Ensor était originaire d’Ostende? Cet artiste mondialement célèbre est surtout connu pour ses tableaux aux masques, mais vous pouvez aussi découvrir le reste de son œuvre à l’expo «Rêves de nacre» au Mu.ZEE. Avec des œuvres de Spilliaert, vous y admirerez la collection ENSOR du musée anversois KMSKA, qui a déjà été exposée à New York, Los Angeles et Tokyo.

Mu.ZEE

Romestraat 11

jusqu’au 01/03/2020

Séjour

Depuis le mois de juillet dernier, Ostende s’enrichit d’un hôtel boutique supplémentaire: le Monarch. Son propriétaire, Fabian Buffel, a rénové un hôtel deux étoiles pour le transformer en un élégant établissement quatre étoiles, tout en respectant le caractère de l’ancienne maison de maître. Le Monarch est le mix parfait entre histoire et design moderne. À votre entrée, vous y serez accueilli par un élégant lustre et un bar trendy. Si vous préférez une approche plus personnelle et évitez dès lors les grandes chaînes hôtelières, cet hôtel est un must.

Monarch

Koningsstraat 61

hotelmonarc.com

Shopping

Comme dans toute ville balnéaire, les boutiques de souvenirs se bousculent à Ostende. Mais vous y trouverez aussi d’élégantes boutiques de mode. Maison L’Oxygène propose des marques françaises très chics, comme Ba&sh et Opullence, mais est aussi fan de nos marques belges, comme Julia June.

Maison L’Oxygène

Leopold II Laan 30

maisonloxygene.be



Bruxelles

Noël

Vous trouvez qu’il fait quand même un peu trop froid pour admirer un spectacle lumineux en plein air? Dans ce cas, The DOME est la solution qu’il vous faut. Dans la coupole blanche sur la place de la Monnaie, vous pourrez voyager au gré de créations visuelles et sonores inspirées des aurores boréales, flotter dans l’univers et plonger parmi les récifs de corail. Tout en reposant confortablement sur des coussins!

Place de la Monnaie

jusqu’au 05/01/2020

plaisirsdhiver.be

Shopping

Et parmi toutes ces féeries de l’hiver, vous trouvez UNIQLO. L’enseigne de mode japonaise vient de sortir une nouvelle collection, en collaboration avec le label finlandais Marimekko. La collection d’hiver se compose de T-shirts heattech, de pulls en cachemire, de robes chemisiers et de doudounes pour bébés, fillettes et dames. Parfait si vous êtes en quête de tenues assorties pour vous et votre mini-moi! Les imprimés joyeux légendaires de Marimekko font de votre tenue une vraie œuvre d’art à chérir. L’imprimé à pois Kivet a par exemple été conçu en 1956. Une portion d’histoire de la mode dans une interprétation moderne!

UNIQLO

Monnaie

uniqlo.com

Resto

Nous restons en Asie avec Dam Sum. Cet établissement situé au Marché aux Poissons sert depuis plusieurs mois déjà les meilleures bouchées chinoises à la vapeur et frites. Et ce dans un décor coloré qui apporte immédiatement une ambiance chaleureuse. Pour ceux qui en ont assez des saucisses et des escargots du marché d’hiver du coin!

Dam Sum

Quai au bois à brûler 51

damsum.com

Janne Vandevelde