Deux marchés de Noël enchanteurs en Belgique à Mons et à Louvain

En vous rendant aux marchés de Noël de Mons et de Louvain, vous découvrirez qu’il ne faut pas forcément partir à l’étranger pour profiter de la magie de Noël.

Mons

Cela fait déjà quinze éditions que les amateurs de Noël se donnent rendez-vous à Mons à l’occasion de son marché de Noël. Baptisé « Mons Cœur en Neige », il accueillera les visiteurs du 6 décembre au 5 janvier. Une chouette occasion de venir découvrir autrement cette ville davantage connue pour le Doudou. Fort de son village d’artisans et de son ambiance enchanteresse, on estime que ce sont 400.000 personnes qui viennent profiter du marché. Il faut dire qu’en un mois, les animations sont nombreuses.

D’abord sur la Grand-Place, où le marché traditionnel posera ses valises, mais aussi au Marché aux Herbes où une patinoire couverte de 430 m² sera installée. Au niveau des animations à proprement parlé, il sera possible de rencontrer Père et Mère Noël tous les samedis et dimanches jusqu’au 22 décembre au kiosque magique alors qu’une distribution de bonbons est prévue les mêmes week-ends dans les rues commerçantes.

Les plus jeunes pourront également profiter d’une balade à dos d’âne les 7, 14, 21 et 22 décembre au départ du Marché aux Herbes, mais aussi d’une balade contée en petit train les 21 et 22 décembre. Nouveauté cette année : un manège sapin avec huit nacelles en forme de boules de Noël. Les adultes, eux, n’ont pas intérêt à rater la balade des lumières qui partira de la place Louise, située devant la gare le 20 décembre à 18h. Pour le reste, des spectacles de feu, des concerts de Noël et le marché « mode et design » viendront rejoindre les stands plus classiques que l’on peut découvrir sur le marché. À noter que le « village des artisans et les saveurs du monde » fera évidemment son grand retour.

Louvain

Un autre marché qui a su se réinventer au fil des années est celui de Louvain, qui se tiendra du 11 au 22 décembre sur les Monseigneur Ladeuzeplein et Herbert Hooverplein. L’organisation le promet, à Louvain, c’est l’authenticité qui prime. « Vous trouvez ici les cadeaux les plus originaux, que vous cherchiez un cadeau à mettre sous le sapin, de la décoration pour transformer votre maison en pays des merveilles, ou tout simplement une surprise pour votre animal de compagnie ».

De nombreux concerts viendront encore plus égayer le marché, avec notamment Kate Ryan qui se produira le 21 décembre à 18h, alors qu’une après-midi pour enfants est organisée le 19 décembre dès 13h. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien Louvain, une balade pour découvrir la ville sous ses lumières de Noël est organisée le 14 décembre en fin d’après-midi. Ce jour-là, vous découvrirez également le béguinage et ses alentours sous un visage unique, étant donné qu’il sera éclairé à la lumière de milliers de bougies.

Chaque année, l’organisation du marché de Noël soutient une association, ou une cause qui lui tient à cœur. Cette année, c’est l’association de l’hôpital universitaire de Louvain, Lumos, qui est à l’honneur. Cette association mobilise une expertise médicale, paramédicale, technique et organisationnelle pour venir en aide aux services de soin de santé d’Afrique subsaharienne. Plus particulièrement en RDC, au Rwanda, au Bénin et au Cameroun.