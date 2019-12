Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Pirulo (réf. 15764)

J’étais un petit tas de misère quand je suis arrivé au refuge. Ma maîtresse était décédée et elle me manquait énormément… Je me suis laissé aller, je ne voulais plus manger… Mais aujourd’hui, j’ai repris des forces et je suis à nouveau un petit chien heureux de vivre. La seule chose qui me manque, c’est une famille aimante pour la vie… Vous ne trouverez pas de chien plus gentil, plus doux et plus affectueux que moi !

Sexe Mâle Age 8,5 ans Race Croisé Taille 47 cm Pelage poils courts Poids 6 kg

Christina (réf. 16771)

J’ai été trouvée dans la campagne où en compagnie de mon fils, j’essayais de survivre tant bien que mal. J’étais enceinte, prête à mettre bas… Quand je suis arrivée au refuge, j’étais dans un état épouvantable, couverte de vermine et sous-alimentée. J’ai donné naissance à 8 petits qui sont maintenant prêts à être adoptés. Moi aussi je voudrais trouver une bonne famille. Je suis extrêmement douce, docile et affectueuse. Qui va m’accueillir à bras ouverts ?

Sexe Femelle Age 4 ans Race Croisé Pointer Taille 43 cm Pelage Poils courts Poids 10 kg

Meunier (réf. 14964)

Je suis un beau croisé Berger allemand et comme ceux de ma race, je ne vis que pour mon maître, mon dieu ! Je suis intelligent et fidèle et extrêmement désireux de bien faire pour rendre mon maître heureux et fier de moi. Je peux me montrer un peu dominant avec les chiens sûrs d’eux, avec les soumis, tout va bien. Je voudrais tant devenir votre compagnon fidèle pour la vie !

Sexe Mâle Age 2,5 ans Race Croisé Berger allemand Taille 51 cm Pelage Poils courts Poids 22 kg

Vous êtes intéressé par Pirulo, Christina, Meunier, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr