Relations Bruxelles-Flandre: un comité de coopération sera installé pour la mobilité

Les Régions bruxelloise et flamande vont mettre en place une structure pour examiner ensemble les grands dossiers de mobilité qui les concernent essentiellement en raison de leur proximité géographique, ont annoncé vendredi matin les ministre-présidents flamand Jan Jambon (N-VA) et bruxellois Rudi Vervoort (PS). Un comité de coopération composé des (représentants des) ministres-présidents et des ministres de la Mobilité se penchera sur les problématiques du moment: l’optimalisation du Ring surtout chère à la Flandre, le développement des modes dits alternatifs aux rangs desquels le vélo et les autoroutes cyclables, etc.

Les chefs des deux gouvernements régionaux se rencontraient vendredi matin pour la première fois depuis leur prise de fonction, à la résidence de fonction du gouvernement flamand. Celle-ci est située à deux pas de la Place Royale à Bruxelles et de celle du gouvernement bruxellois.

Il fut question surtout de méthode de travail sur des dossiers sur lesquels les deux entités souhaitent chercher des terrains d’entente: la Mobilité, l’Emploi, la 5G, mais aussi les relations internationales. Le dernier accord de coopération entre toutes les entités du pays disant qui fait quoi dans cette dernière matière date de 1994.

MM Vervoort et Jambon se connaissent déjà personnellement. Ils ont déjà eu à travailler ensemble sous la législature précédente à la suite des attentats. De leur propre aveu, le climat de la réunion fut « agréable ». Leur intention est de se voir en tout cas deux fois par an.

Source: Belga