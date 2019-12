Lagerbäck prolongé jusqu’en 2022 à la tête de la sélection norvégienne

Lars Lagerbäck a paraphé vendredi un nouveau contrat en faveur de la fédération norvégienne de football. L’entraîneur suédois, coach de la Norvège depuis février 2017, a prolongé jusqu’en 2022. Lagerbäck, qui avait permis à l’Islande d’atteindre les quarts de finale de l’Euro 2016, affiche un bilan de 15 victoires, 8 partages et 6 défaites depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale norvégienne.

« L’objectif est de se qualifier pour l’Euro 2020 et la Coupe du monde 2022 », a-t-il annoncé à la presse vendredi à Oslo. Troisième de son groupe qualificatif derrière l’Espagne et la Suède, la Norvège peut encore décrocher un ticket pour l’Euro de l’été prochain via les barrages de la Ligue des Nations. Pour ce faire, l’équipe du Suédois de 71 ans devra écarter la Serbie puis le vainqueur du duel entre la Slovaquie et l’Irlande au sein de la Ligue C. La Norvège n’a plus disputé un championnat continental depuis l’Euro 2000.

Sélectionneur de la Suède entre 2000 et 2009, il a également entraîné le Nigeria (2010) et l’Islande (2011-2016).

Source: Belga