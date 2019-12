Des températures plus douces au prix d’un peu de pluie ce vendredi

Vendredi, le temps sera très nuageux à couvert avec des pluies qui toucheront l’ouest et le centre du pays avant midi, indique l’Institut royal de météorologie (IRM). De petites pluies verglaçantes pourront encore temporairement se produire sur l’est. En cours d’après-midi, les pluies se décaleront vers l’Ardenne et le temps deviendra plus sec sur l’ouest et le centre du pays, mais des averses se produiront encore par endroits. Les maxima atteindront 2° sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 8° sur le centre du pays et 11° sur l’ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Il pourrait même devenir fort le long du littoral avec des rafales aux alentours de 60 km/h.

Vendredi soir et durant la nuit, les dernières averses traverseront le pays du littoral vers l’Ardenne, puis s’évacueront vers l’est. Après leur passage, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies reviendront à partir de l’ouest. Les minima seront compris entre 2° sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 8° le long du littoral.

Après une relative et provisoire amélioration samedi, avec même quelques éclaircies et des températures entre 5° et 10°, les courants océaniques ramèneront pluie et douceur dimanche et en début de semaine prochaine.

Des courants polaires plus instables et plus froids suivront en milieu de semaine.

Source: Belga