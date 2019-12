Asile et migration – Près de 200 migrants gambiens en route pour l’Espagne interceptés en Mauritanie

Les gardes-côtes mauritaniens ont intercepté vendredi une embarcation transportant 192 migrants gambiens en route pour l’Espagne, 48 heures après le naufrage d’une pirogue ayant fait 63 morts au large de la Mauritanie, a déclaré à l’AFP une source de sécurité mauritanienne. Le bateau, qui avait quitté Banjul le 2 décembre, a été intercepté vendredi en haute mer au large de la Mauritanie et conduit à Nouamghar, à 150 km au nord de la capitale, Nouakchott.

Les 192 candidats à l’émigration ont été débarqués dans cette localité en attendant d’être rapatriés. « Une assistance en nourriture et en couvertures leur a été apportée sur place. Ils sont tous en bonne santé et leur embarcation n’a souffert d’aucun problème », selon la même source.

L’interception a eu lieu après le naufrage mercredi face aux côtes mauritaniennes d’une embarcation transportant près de 200 migrants qui comptaient rejoindre les Canaries, archipel espagnol au large du Maroc.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fait état de 62 décès, une source sécuritaire de 63 morts. Parmi eux, une majorité de Gambiens, mais aussi 13 Sénégalais.

Près de 25.000 personnes sont mortes depuis janvier 2014 en tentant de rejoindre l’Europe pour des raisons économiques ou politiques, selon l’OIM.

La grande majorité (19.154) ont péri en Méditerranée, où se situent les principales voies d’accès au continent européen. Mais plus de 480 ont perdu la vie en Afrique de l’Ouest, dont environ 160 en 2019.

Le naufrage survenu mercredi est le plus meurtrier survenu cette année sur cette voie, selon l’OIM.

source: Belga