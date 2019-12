Vous êtes plutôt rock, metal ou opéra?

On nous annonce de belles choses dans les jours à venir. Deux oeuvres de Banksy à Chaudfontaine, la venue de la diva Cecilia Bartoli, du punk, du metal et du rock, mais aussi toute l’actualité culturelle bruxelloise en 2020 en un seul guide.

Deux Banksy à Chaudfontaine

Deux œuvres de l’artiste de rue Banksy seront exposées du 13 décembre au 13 avril au musée d’art moderne ArtHouse, situé au Source O Rama de Chaudfontaine.

Pour l’occasion, « No War » et « Banksy’s disguise kit » rejoindront les 150 œuvres originales de Picasso, Magritte, Miro, Rodin, ou encore Dali. Ces deux œuvres originales sont issues de collections privées.

« On doit le prêt de ces œuvres originales de Banksy à l’entregent de Jean-Christophe Hubert, notre conservateur, qui bénéficie d’une excellente réputation dans le monde des collectionneurs« , explique Véronique Billet, la directrice du musée.

« Compte tenu du fait que le nom de Banksy bénéficie d’une notoriété qui dépasse de loin le cercle des initiés, cette exposition temporaire constitue une opportunité unique pour donner un coup de projecteur à notre lieu qui reste injustement méconnu du grand public malgré les chefs-d’œuvre qu’il renferme ».

L’identité de Banksy est toujours méconnue. S’il est jusqu’ici parvenu à rester dans l’anonymat, l’artiste est mondialement connu. En 2018, une de ses toiles qui venait d’être vendue pour plus d’un million d’euros chez Sotheby’s à Londres, s’est partiellement auto-détruite juste après la vente.

Cecilia Bartoli évoque Farinelli

La « Diva » romaine Cecilia Bartoli se produira le 12 décembre prochain à 20h en la mythique salle Henry Le Boeuf du Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles pour un récital qui adopte le thème de « Farinelli et son époque ».

Elle présentera par la même occasion son nouvel album consacré précisément à Farinelli, le castrat et à ses contemporains et pour lequel elle relève le défi d’endosser une variété de rôles.

La mezzo-soprano, l’une des plus populaires interprètes lyriques contemporaines, sera accompagnée à Bruxelles par l’ensemble « Les Musiciens du Prince », créé en 2016 à l’Opéra de Monte-Carlo, en résidence à Monaco, et dirigé ici par Juanluca Capuano. Cecilia Bartoli est fort attachée à la musique italienne du 18e siècle et interprétera ici des pièces de Nicola Porpora et Leonardo Leo mais aussi de Johann Adolph Hasse et Georg Friedrich Haendel.

Un guide pour votre culture

Voilà que sonne le retour du traditionnel « Guide culturel de Bruxelles » qui permet à l’assoiffé d’art, de musique, de scènes, de festivals, d’expos, de festivals, etc., de bien préparer l’année nouvelle. Cet ouvrage répertorie en effet tous les événements culturels de l’année dans une édition enrichie d’une sélection des 100 manifestations.

Parmi elles, un comité a sélectionné 10 évènements par mois à ne surtout pas manquer, « choisis pour leur qualité, leur originalité, leur potentiel ou leur exclusivité. » La première partie présente les festivals, expositions et grands événements qui animeront la capitale mois par mois.

La seconde permettra au lecteur de parcourir l’ensemble des salles de spectacles et théâtres avec leur programmation respective avant de lister les meilleures adresses culturelles.

«Le Guide Culturel », édité par la Fondation pour les Arts à Bruxelles & Margaux éditions, 212 pages, 10€

Music Maestro

S’ils ne sont pas totalement rares, il est néanmoins dommage que deux événements catalogués ‘rock dur’ viennent se téléscoper ce samedi soir. Vous aurez donc à choisir entre le LOUDfest au Botanique qui propose six groupes émergents en heavy, dark, post-doom, etc., et le Mass Deathstruction Festival qui fait son retour à La Sucrerie à Wavre avec une douzaine de groupes à l’affiche dont Mgla ou Dark Funeral.

Le lendemain, dimanche, au Kavka Zappa d’Anvers, place aux punks avec un festival chapeauté par The Exploited venu fêter 40 ans de carrière.

Dans un registre moins brutal, on vous a notamment sélectionné L’Epée, le nouveau projet d’Emmanuelle Seigner, au Botanique le jeudi 12, mais aussi trois rendez-vous à l’Ancienne Belgique : Skip the Use (le 8), Fat White Family (le 9) et Denzel Curry (le 10).