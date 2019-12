Un enfant de 2 ans se tue en jouant avec le pistolet de sa maman

Le procès de la mère du petit Lokhi Bloom a eu lieu cette semaine aux Etats-Unis. Melissa Adamson, 33 ans, était accusée de négligence grave ayant entraîné la mort de son fils de 2 ans.

Les faits remontent au 21 octobre 2018. Melissa Adamson, une mère de famille de 33 ans accro à la méthamphétamine, était sous l’emprise de la drogue. Pendant qu’elle discutait avec son dealer pour obtenir une nouvelle dose, elle a laissé Lokhi Bloom, son petit garçon de deux ans, sans surveillance.

Dans la pièce où était l’enfant se trouvait aussi le pistolet de sa maman, un .380 Ruger chargé et dont le cran de sûreté n’avait pas été mis. L’enfant avait l’habitude de jouer avec un fusil à eau et d’y boire l’eau qui se trouvait. Comme il le faisait avec son jouet, il a pris l’arme de sa mère et il l’a mise dans sa bouche et a accidentellement appuyé sur la détente.

La mère de famille avait immédiatement été interpellée. Elle a plaidé coupable tout en déclarant qu’elle gardait l’arme chargée chez elle après avoir reçu des menaces de la part de son dealer. Son procès a eu lieu ce lundi 2 décembre. Elle encourait jusqu’à 48 ans de prison pour négligence ayant entraîné la mort de son fils. Elle a finalement été condamnée à une peine de 24 ans de prison.