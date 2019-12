Et si la prochaine Miss Univers était belge ?

View this post on Instagram

Bonsoir! Je veux remercier tout le monde pour m’aider et supporter pendant mon concours de la Miss Belgique; ma famille, amis, supporters, sponsors, les membres du jury, les gens qui ont voté, ont regardé le show et le Comité pour la belle expérience. Je vais vraiment m’amuser cette année, c’est une rêve qui se réalise. Une chapitre inoubliable dans ma vie. « A Beauty with a Purpose » J’espère que tu vas me soutenir Je crois dans le bon coeur de tous les gens. Je t’aime. ❤️ Miss Belgique 2018- Angeline Flor Pua « Strong Together for a Better World. » @missbelgium_official