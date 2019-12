Recréez vos friandises préférées grâce à ces recettes faciles et saines

La Saint-Nicolas, c’est pour bientôt, et vous vous apprêtez déjà à dévaliser le rayon sucreries du supermarché ! Mais saviez-vous que vous pouvez également préparer vos confiseries préférées à la maison – pour un résultat plus naturel et plus sain que les produits tout prêts ?

Les fêtes de fin d’année arrivent, avec leur cortège de plaisirs gourmands. Pour beaucoup d’entre nous, les festivités ne s’ouvrent pas le soir du réveillon mais dès le 6 décembre ! Chocolats, biscuits, bonbons et chiques attirent le regard, des rayons des supermarchés aux publicités dans les rues. Pas facile de résister.

Heureusement, il existe des recettes plus saines que les produits que l’on trouve en supermarché. Nous vous en présentons quelques-unes :

Barres choco-coco

Pas facile de résister à la saveur d’une barre chocolatée fourrée à la noix de coco ! Heureusement, cette recette ne prend que 15 minutes. Seul inconvénient : vous devrez patienter un peu, pendant que vos délicieuses barres choco-coco refroidissent au congélateur, avant de pouvoir les dévorer.

De quoi avez-vous besoin ?

Comment procéder :

Dans un saladier, mélangez la noix de coco râpée, le Fit Shake coco, 40 g d’huile de coco, la purée de coco, le sirop d’agave et le lait végétal.

Formez de petites barres avec les mains et placez-les 20 minutes au congélateur.

Faites fondre le chocolat avec 20 g d’huile de coco et mélangez pour obtenir un enrobage homogène.

Plongez les petites barres dans le chocolat fondu pour bien les enrober et replacez-les 10 à 15 minutes au congélateur avant de déguster.

Chocolats au beurre de cacahuète

Cette friandise bien connue des amateurs de beurre de cacahuète est plus facile à préparer que vous ne l’imaginez ! Vous n’avez même pas besoin de four : il vous suffit de quelques moules à muffin pour cette recette simple qui ne contient que 3 ingrédients.

De quoi avez-vous besoin ?

Comment procéder :

Faites fondre le chocolat. Pendant ce temps, mélangez le beurre de cacahuète avec le sirop d’agave.

Dans une caissette en papier pour muffin, versez un peu de chocolat fondu. Ajoutez une petite cuillère à café de beurre de cacahuète. Recouvrez de chocolat fondu.

Laissez prendre au frais pendant 1h30 avant de déguster.

Le saviez-vous ? En Espagne, ce sont les rois mages qui apportent des cadeaux aux enfants le 6 janvier, jour de l’Épiphanie !

Truffes au chocolat maison

Un incontournable en période de fêtes ! Savourez ces délicieuses truffes maison sans arrière-pensées, car cette recette ne contient aucun sucre ajouté ! Une alternative saine pour satisfaire vos pulsions sucrées !

De quoi avez-vous besoin ?

160 g de flocons d’avoine mixés

90 g d’ érythritol nu³

40 g de cacao cru criollo bio nu³

100 g d’ huile de coco bio nu³

2 cuillères à soupe de shake protéiné vegan bio premium, choco-macchiato nu3

70 ml de lait (végétal)

extrait de vanille

Comment procéder :

Mélangez les flocons d’avoine mixés, l’érythritol, le cacao, l’extrait de vanille et la protéine végan.

Ajoutez l’huile de coco fondue et le lait végétal. Mélangez bien.

Formez des boules et roulez les dans le cacao. Placez vos truffes au frigo 1 heure. Régalez-vous !

Biscuits cacaotés fourrés

Sans doute un des biscuits les plus connus ! Cette recette est une variante saine de la version classique, avec plus de protéines, moins de sucre et beaucoup de fibres. Le snack idéal donc !

De quoi avez-vous besoin ?

Comment procéder :

Mixez les flocons d’avoine afin qu’ils aient une consistance plus fine.

Mélangez dans un bol les flocons, le cacao cru, la poudre de protéines choco-macchiato, l’huile de coco et le lait végétal.

Lorsque la pâte est bien homogène, formez des petits palets et enfournez 12 minutes à 180°C dans un four préchauffé.

Pour la garniture, mélangez le cream cheese avec de l’érythritol.

Une fois les biscuits sortis du four et refroidis, assemblez vos biscuits et régalez-vous !

