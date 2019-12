Une journée froide mais de plus en plus lumineuse

Ce jeudi après-midi, après la dissipation des nuages bas, il fera partiellement et localement très nuageux sur l’ouest et le centre, prévoit l’Institut royal météorologique. Sur l’est du pays, de belles périodes ensoleillées se maintiendront jusqu’en fin de journée. Le temps restera sec sur l’ensemble du pays. Les températures seront comprises entre 0 et 5 degrés. Le vent deviendra modéré de secteur sud à sud-ouest. Sur l’est, il restera encore temporairement faible. Ce soir et cette nuit, une faible perturbation traversera le pays d’ouest en est. Le temps sera donc très nuageux à couvert. Il fera d’abord sec, mais de faibles pluies atteindront le littoral en fin de soirée. Elles se répandront ensuite au reste du pays en cours de nuit. Elles n’atteindront l’Ardenne qu’à l’aube alors que les pluies se renforceront sur l’ouest. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, au contact de l’air froid, elles pourront donner lieu à un épisode de faibles pluies verglaçantes. Il faudra donc se méfier de la présence de plaques de verglas sur le réseau. Enfin, des nuages bas pourront réduire la visibilité en Ardenne. Les minima seront compris entre -4 degrés en Hautes-Fagnes et 5 degrés au littoral.

Vendredi, une seconde zone de pluie traversera le pays d’ouest en est avec des pluies parfois soutenues. Le temps restera souvent très nuageux à couvert tout au long de la journée. Les maxima atteindront 1 degré en Haute Ardenne, 8 degrés sur le centre et 11 degrés sur l’ouest.

Après une relative amélioration samedi, les courants océaniques nous ramèneront pluie et douceur dimanche et en début de semaine prochaine. Des courants polaires plus instables et plus froids suivront en milieu de semaine.

