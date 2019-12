La Wallonie passe en phase de vigilance routière renforcée

La cellule d’action routière (CAR) wallonne est activée en raison des prévisions météorologiques annonçant une perturbation pluvieuse pouvant mener à la formation de verglas dans les provinces de Liège et de Luxembourg et, dans une moindre mesure, dans celle de Namur, indique jeudi soir le service public de Wallonie. La phase de vigilance routière renforcée sera de mise à partir de minuit. La CAR, composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, recommande la prudence à tous les usagers qui doivent emprunter la route. Les automobilistes doivent se montrer particulièrement attentifs sur les bretelles d’accès et de sortie des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts. La vigilance est aussi de mise sur le réseau secondaire.

Aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n’est, pour l’instant, envisagée.

Les conditions de circulation sur le réseau wallon peuvent être consultées sur les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be.

Source: Belga