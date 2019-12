Jamais autant d’argent criminel n’a été saisi

Plus de 584,5 millions d’euros figurent sur les comptes de l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), un record. C’est 110 millions de plus qu’il y a cinq ans, rapporte jeudi De Tijd. Il s’agit de l’argent saisi par les magistrats et services de police dans toute la Belgique, que l’OCSC est chargé de gérer dans l’attente d’une décision.

Ces chiffres proviennent de la réponse du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) à une question du député Stefaan Van Hecke (Groen). Ce dernier s’interroge sur le manque de clarté quant à l’affectation de tout cet argent. « Ni le ministre de la Justice, ni celui des Finances, ne savent où cet argent va », a-t-il affirmé.

Source: Belga