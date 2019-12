Le Sporting Pelt reste toujours en course pour le Final Four de Bene-League. Les Limbourgeois, pour la première fois sous les ordres de leur nouveau coach Joël Abati, ont en effet battu les Néerlandais de Hurry Up Zwartemeer 27-19 jeudi soir. Ils dépassent donc Tongres et s’installent à la 5e place du classement.

Samedi, Pelt sera opposé à la lanterne rouge HC Atomix.

Source: Belga