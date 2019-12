L’émission « C’est pas sorcier » va faire son grand retour

Cinq ans après son arrêt définitif le 28 juin 2014, l’émission culte « C’est pas sorcier » va faire son grand retour!

La nouvelle émission, intitulée « C’est toujours pas sorcier », sera en effet diffusée sur Ooko, la nouvelle chaîne pour enfants de 3 à 12 ans de France Télévisions. Elle sera par contre bien différente de celle qui a fait les beaux jours de France 3 pendant une vingtaine d’années.

#Okoo : 👀 Les toutes premières images de "C'est toujours pas sorcier", le nouveau magazine de vulgarisation scientifique à découvrir bientôt sur l'offre enfants.

Avec Cécile Djunga (@ceciledjunga), Max Bird (@MaxBirdOfficiel), et Mathieu Duméry (@PrFeuillage). pic.twitter.com/tcCKQgSyIW — France Télévisions (@Francetele) December 4, 2019

Ce ne seront par exemple plus Fred et Jamy qui présenteront l’émission, mais bien Max Bird et Mathieu Duméry (Professeur Feuillage), deux Youtubeurs spécialisés dans la vulgarisation scientifique. L’humoriste Cécile Djunga prendra elle la place de Sabine. Exit aussi Marcel et son camion, les différentes explications se faisant à présent à bord d’une cabane dans les bois. Pour le reste, le concept de « C’est toujours pas sorcier » devrait rester fidèle à celui de la première émission.

🎉TADAM! Et voilà le projet sur lequel on bosse en secret depuis des mois: « C’est toujours pas Sorcier »🧙‍♀️ Bientôt sur #okoo et sur @France4tv 😬 Très heureuse de rejoindre l’aventure #ctps et le groupe @Francetele https://t.co/dSsC6QjCv0 — Cécile Djunga (@ceciledjunga) December 4, 2019

D’après Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions interviewée dans le Monde, Ooko devrait être disponible (d’abord en ligne) dès le 9 décembre. La chaîne sera amenée à remplacer France 4 dans le courant de l’année 2020.

Pour les nostalgiques, les anciennes émissions sont toujours disponibles sur Youtube.