Le saint Nicolas était un homme condamné pour pédophilie

Le week-end dernier, en Flandre, une femme a eu la désagréable surprise de découvrir que l’homme qui était déguisé en saint Nicolas et qui avait des enfants sur les genoux n’était autre que son ex-conjoint, condamné pour des faits de pédophilie.

Dimanche dernier, à quelques jours du 6 décembre, saint Nicolas et le Père Fouettard étaient en tournée un peu partout en Belgique pour recevoir les petits enfants. Mais en Flandre-Occidentale, derrière le déguisement du « patron des enfants », une femme a reconnu son ex-conjoint. Or, cet homme qui accueillait des bambins sur ses genoux, a déjà été condamné pour pédophilie.

Condamné pour pédophilie

L’individu de 35 ans avait été condamné pour avoir entretenu, pendant plus de deux ans, une relation avec une fille de 13 ans. Son procès s’est tenu début 2019 et il avait finalement écopé d’une amende de 800 € et d’un an de prison avec sursis. Pour ne pas être condamné à une peine de prison ferme, il devait notamment ne plus exercer d’activités qui le mettraient en contact avec des mineurs d’âge.

Arrêté et emprisonné

En découvrant son ex déguisé en Saint Nicolas, la femme a immédiatement appelé la police. « J’ai eu la nausée », a-t-elle expliqué à HLN. Les autorités ont découvert que l’homme distribuait des cartes de visites pour inviter les gens à faire appel à ses services et qu’il invitait les enfants à lui envoyer leurs lettres de Saint Nicolas. Ni une ni deux, l’homme a été interpellé. Depuis lundi, il est incarcéré à la prison d’Ypres. Si son ex est rassurée, elle regrette déjà que « son séjour en prison ne sera sûrement pas bien long ».