Justin Timberlake présente publiquement ses excuses à sa femme

Accusé d’avoir trompé sa femme, Justin Timberlake a décidé de répondre aux rumeurs dans un post publié sur Instagram.

Pour rappel, le chanteur américain a été aperçu il y a quelques jours main dans la main et très proche de l’actrice Alisha Wainwright, avec qui il est actuellement en tournage, alors qu’il est marié avec Jessica Biel depuis 2012.

« J’essaye de rester éloigné autant que possible des potins. Mais, pour le bien de ma famille, je pense qu’il est important que j’évoque certaines rumeurs qui font du mal aux personnes que j’aime », commence-t-il. « Il y a une semaine, j’ai fait preuve d’un gros manque de jugement mais, laissez-moi être clair, rien ne s’est passé entre ma collègue et moi. J’ai bu beaucoup trop ce soir-là et je regrette mon attitude ».

« Ce n’est pas l’exemple que je voulais donner à mes enfants », poursuit-il. « Je présente mes excuses à mon incroyable femme et famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante. Je me concentre pour être le meilleur père et mari que possible ».