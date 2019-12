Angèle fera un seul festival l’été prochain en Belgique et ce sera à Dour

View this post on Instagram

Arrivée en étoile montante de la musique belge sur l'édition 2018, @angele_vl revient en reine de la pop francophone à #dour2020 qui lui ouvre ses portes pour son unique date en festival belge en 2020 ! Avec 750 000 albums vendus, elle trône désormais dans les top charts au milieu des plus grands noms du rap game et sera la toute première artiste belge francophone à être en tête d’affiche de @dourfestival ! Ouverture de la billetterie : demain matin à 10h 🕙 ______________ First gracing our stages in 2018 as a rising star of Belgian music, this year Angèle returns as the queen of French-speaking pop for #dour2020 who opens its doors for her only 2020 festival performance in Belgium! With 750,000 albums sold, she has rocketed to the top of the charts – until now a privilege enjoyed by only the biggest names in rap and is the first ever French-speaking Belgian artist woman to headline Dour Festival! Ticket sales opening: tomorrow at 10am 🕙