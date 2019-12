Agathe Auproux quitte « Touche pas à mon poste », Hanouna réagit

Après trois ans de bons et loyaux services en tant que chroniqueuse, Agathe Auproux a annoncé mettre fin à son aventure dans les émissions « Touche pas à mon poste » et « Balance ton post ».

Hier, la chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » et « Balance ton post » a annoncé sur Instagram son départ des deux émissions de C8. « J’ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j’ai adoré travailler ces (presque!) 3 dernières saisons sur Touche Pas a mon Poste, et Balance ton Post », explique-t-elle. Après avoir gagné son combat contre le cancer, l’ancienne chroniqueuse souhaite désormais « voguer vers de nouveaux projets ».

Il n’a pas fallu bien longtemps pour avoir une réaction de Cyril Hanouna vu qu’il s’est exprimé sur le sujet hier soir en plein direct. « Vous avez vu aujourd’hui qu’Agathe Auproux, qu’on aime énormément, a décidé de quitter l’aventure TPMP et BTP. C’est vrai qu’elle a envie de passer à autre chose, de faire autre chose, et on la comprend tout à fait », détaille l’animateur, visiblement ému.

« Je voulais juste dire à Agathe qu’on l’aime énormément, qu’elle revient quand elle veut, la porte est toujours ouverte pour elle, et ça a été un grand talent qui était avec nous dans TPMP. J’espère qu’elle reviendra un jour en tant qu’invitée. En tout cas on l’embrasse très fort. On comprend son choix », conclut-il.