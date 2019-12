Vélo de Cristal – Cant triomphe chez les dames

Deuxième à deux reprises, Sanne Cant (IKO Isolatie-Crelan) a remporté le Vélo de Cristal féminin (Kristallen Fiets), un prix décerné pour la quatrième fois par le journal Het Laatste Nieuws. Au fil des ans, le Vélo de Cristal a accueilli un certain nombre de « petits frères ». Le Jeune de l’Année depuis 1994 et le Team Manager/Directeur sportif/Coach de l’Année depuis 2000.

En outre, le grand public vote via le site web pour l’Equipier de l’Année.

Depuis 2016, il existe également un Vélo de Cristal pour dames dont Jolien D’hoore a été la première lauréate. Après plusieurs places d’honneur, Cant a décroché le trophée, notamment pour avoir remporté son troisième titre mondial en cyclocross.

Chez les espoirs, Ilan Van Wilder et Mauri Vansevenant étaient en tête de liste. Ilan Van Wilder, troisième au classement général du Tour de l’Avenir, s’est finalement imposé. La saison prochaine, il rejoindra la formation Sunweb.

Le prix du meilleur Manager/Directeur/Coach a été décerné à Patrick Lefevere, qui a remporté 68 victoires la saison dernière avec Deceuninck-Quick Step. C’est déjà son septième titre, bien qu’il ait dû partager le premier trophée avec Johan Bruyneel en 2000. Il a devancé Kristof De Kegel (Corendon-Circus) l’entraîneur entre autres de Mathieu van der Poel.

L’Equipier de l’Année, Goutte de sueur de Cristal (Kristallen Zweetdruppel) est également revenu à un membre de la formation Deceuninck-Quick Step: Tim Declercq, qui se succède au palmarès.

Source: Belga