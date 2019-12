Ligue des champions de volley – Maaseik débute par une victoire (2-3) à Ankara, Roulers s’impose 0-3 à Friedrichshafen

Maaseik, champion de Belgique, s’est imposé 2-3 (25-20, 25-23, 27-29, 20-25 et 10-15) mercredi dans le Groupe C à Halkban Ankara, lors de la première journée de la Ligue des champions de volley. La partie a duré 2 heures et 18 minutes. L’autre rencontre, Zenit Kazan – Jastrzebski Wegiel, ne sera disputée que le 18 janvier. Maaseik accueillera Kazan mercredi prochain (20h30) à la Steengoed Arena.

Roulers a pour sa part gagné 0-3 à Friedrichshafen (23-25, 21-25, 15-25) dans le Groupe E.

La partie a duré 1 heure et 19 minutes.

Les Polonais de Zaksa Kedzierzyn-Kozle avaient de leur côté dominé Novi Sad (3-0) mardi.

Prochain match le 10 décembre (20h30): Roulers – Zaksa Kedzierzyn-Kozle.

La phase de poules se déroulera du 3 décembre au 19 février.

Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

