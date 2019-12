Le Chili a reçu de Paris une demande d’extradition pour un suspect dans une disparition

La justice chilienne a reçu de la France une demande d’extradition d’un suspect soupçonné d’être derrière la disparition d’une étudiante japonaise en 2016 à Besançon, dans l’est de la France, a annoncé mercredi le Parquet chilien. « Dans le cadre de l’affaire Narumi Kurosaki, nous sommes en mesure d’annoncer qu’est arrivée aujourd’hui (mercredi) la demande d’extradition » concernant le Chilien Nicolas Zepeda, adressée par les autorités françaises, a précisé le Parquet chilien sur son compte officiel WhatsApp.

Le juge chilien Jorge Dahm tiendra une audience le 12 décembre sur cette demande et le Parquet chilien « examine tous les antécédents », a-t-il indiqué sans donner plus de détails.

Narumi Kurosaki, 21 ans, vivait sur le campus universitaire de Besançon. Elle a été vue pour la dernière fois le 4 décembre 2016. Son corps n’a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda était l’ancien amant de Narumi.

Le procureur de la République à Besançon, Etienne Manteaux, avait annoncé le 10 octobre dernier que l’enquête sur cette affaire était « close » et que les « 34 mois d’investigations » justifiaient « la demande d’extradition de Nicolas Zepeda pour qu’il comparaisse devant la cour d’assises de Besançon pour l’assassinat de Narumi Kurosaki ».

D’après les investigations, Nicolas Zepeda s’était rendu début décembre 2016 à Besançon pour voir la jeune femme. Et le soir du 4 décembre, veille de sa disparition, ils étaient rentrés ensemble dans le logement de Narumi.

Cette nuit-là, a rapporté le procureur, plusieurs étudiants ont entendu « des hurlements de terreur, des cris », mais « personne n’a prévenu la police ».

source: Belga