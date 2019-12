Krépin Diatta (Club Bruges) parmi les nommés pour le titre de meilleur espoir africain

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mercredi, les dix nommés au titre de meilleur joueur africain de l’année 2019. La liste comprend notamment trois Algériens et deux Sénégalais, dont Kalidou Koulibaly (Naples, ex-Genk), mais plus le Tanzanien Ally Samatta (Genk), le Sud-Africain Percy Tau (Club Bruges, ex-Union-Saint-Gilloise) et le Nigérian Victor Osimhen (Lille, ex-Charleroi). L’Egyptien Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (Aston, Villa, ex-Anderlecht et Mouscron) et le Nigérian Wilfred Ndidi (Leicester, ex-Genk) ont également été biffés du tableau.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, l’attaquant égyptien des Reds Mohamed Salah, élu en 2017 et 2018, est candidat au triplé.

Il a, entre autres, pour concurrents, son coéquipier sénégalais Sadio Mané, le champion algérien d’Afrique et d’Angleterre Riyad Mahrez (Manchester City), et le Marocain d’Ajax Amsterdam Hakim Ziyech.

L’Algérie place deux autres joueurs, avec Ismaël Bennacer (AC Milan) et Youcef Belaïli (Ahli Jeddah).

Osihem est en revanche nommé, comme l’attaquant sénégalais du Club Bruges Krépin Diatta, et l’ancien milieu de terrain malien du Standard Moussa Djenepo (Southampton), pour le titre de meilleur espoir africain de l’année.

Source: Belga