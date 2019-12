Euromillions Basket League – Charleroi surpris à domicile par Louvain

Le Spirou de Charleroi s’est incliné dans son Dôme 84-94 (mi-temps: 47-38) mercredi soir face à Louvain dans un match en retard de la troisième journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Alors que le Spirou de Charleroi pouvait enchaîner une troisième victoire de suite en championnat, les joueurs de Sam Rotsaert ont été surpris par Louvain qui passe aussi devant au classement avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites alors que les Carolos pointent avec 2 victoires pour six défaites.

Tout avait bien commencé pour le Spirou qui prenait rapidement les commandes de la rencontre (20-8 et 42-27).

Mais au retour des vestiaires, les Carolos encaissaient un cinglant 0-21 qui remettait complètement les visiteurs dans le match à la fin du troisième quart (60-68).

Privé de Khalid Boukichou, blessé, le Spirou de Charleroi n’a plus été en mesure de réagir et ce sont donc les Louvanistes qui repartent avec la victoire (84-94).

Côté carolo, Anthony Beane termine meilleur marqueur avec 31 unités. Alex Libert en ajoute 14.

Dans le camp louvaniste, Hugh Robertson a inscrit 31 points alors que Brandan Stith en ajoute 18 et 8 rebonds.

Ce vendredi, Louvain se déplace à Malines pour le compte de la première journée de la deuxième phase du championnat alors que Charleroi ira à Ostende samedi soir.

Les huit meilleures équipes (sur 10) sont qualifiées pour les playoffs en Euromillions Basket League.

