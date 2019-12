Environ 4.000 étudiants ont fêté la Saint-Nicolas dans les rues de Namur

Environ 4.000 étudiants, selon la police, ont défilé mercredi après-midi dans les rues de Namur pour fêter la Saint-Nicolas à leur manière, entre chars, musique et bière. C’est près du double de l’année dernière. Cette édition était placée sous le thème des séries télévisées. Le cortège, parti de la place Saint-Aubain vers 14h00, était composé de six chars avec animations musicales et distribution de bière. Dans un premier temps, la police avait annoncé entre 1.000 et 2.000 étudiants. Ils étaient finalement près de 4.000 pour célébrer ce moment majeur du folklore estudiantin namurois.

Chaque char était sécurisé par des étudiants formés à cet effet. La parade dans le centre-ville s’est déroulée dans une ambiance bon enfant et aucun incident particulier n’a été à déplorer, a souligné la police, présente en nombre. Seule la circulation a été perturbée.

Sur le coup de 18h00, les étudiants se sont rassemblés sur la place Saint-Aubain pour poursuivre les festivités jusqu’à 21h00.

La « Saint-Nic » est organisée par l’Assemblée générale des étudiants de l’UNamur, l’Assemblée des cercles et le Comité inter-régionales. Pour les étudiants, c’est l’occasion de faire la fête une dernière fois avant le début du blocus. Les cercles et régionales en profitent aussi pour montrer leurs couleurs. Dans la tradition namuroise depuis 1981, l’événement n’avait pas eu lieu entre 2015 et 2018 afin de ne pas mobiliser les forces de l’ordre, en raison du climat d’insécurité lié au terrorisme.

Source: Belga