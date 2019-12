Un accident impliquant trois voitures s’est produit aux alentours de 19h00 sur la RN90 à Engis, ont indiqué les pompiers de Liège.

Rapidement sur place, les secours ont notamment dû désincarcérer deux occupants d’une voiture touchée dans l’accident et sur le flanc. Les personnes ont été transportées à l’hôpital et leur état de santé serait préoccupant.

Fermée à la circulation un certain temps, la chaussée est à nouveau accessible et l’opération des pompiers est désormais terminée.

Source: Belga