Appel à prendre des mesures urgentes si l’Europe veut atteindre ses objectifs pour 2030

L’Europe n’atteindra pas ses objectifs environnementaux en 2020 mais peut y parvenir en 2030 et 2050 si elle relève les « défis d’une ampleur et d’une urgence sans précédent » qui s’annoncent, a prévenu mercredi l’Agence européenne de l’environnement (AEE) dans son rapport quinquennal. Hasard du calendrier ou non, le rapport est publié alors que la COP25 bat son plein à Madrid et qu’une nouvelle Commission européenne vient tout juste de prendre ses fonctions. « Si la plupart des objectifs de 2020 ne seront pas atteints, particulièrement en matière de biodiversité, il est encore possible de réaliser les objectifs à long-terme de 2030 et 2050 », note ce rapport intitulé « L’environnement en Europe – État et perspectives 2020 ».

Pour lutter contre « le rythme alarmant de dégradation de la biodiversité, l’augmentation de l’impact sur le changement climatique et la surconsommation des ressources naturelles », l’UE doit agir « urgemment », ajoute l’agence.

Il faut « transformer fondamentalement les principaux systèmes de production et de consommation sur lesquels se fondent nos modes de vie modernes, en ce qui concerne notamment l’alimentation, l’énergie et la mobilité, dont les impacts environnementaux sont importants », recommandent notamment les scientifiques.

L’AEE plaide par ailleurs pour mettre fin à l’utilisation de fonds publics pour subventionner des activités nuisibles pour l’environnement.

Parallèlement, l’AEE soutient qu’il est essentiel d’être à l’écoute des préoccupations de la population de sorte qu’il s’agisse d’une « transition socialement équitable ».

Si des efforts ont été réalisés, avec par exemple la diminution de 22% des émissions de gaz à effets de serre entre 1990 et 2017 et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, cela ne suffit pas.

L’agence européenne souligne que sur les 13 objectifs de protection de la biodiversité fixés pour 2020, seuls deux seront satisfaits l’an prochain: la sanctuarisation de zones marines et terrestres.

En revanche la protection des espèces et des habitats naturels, des zones humides, des écosystèmes marins et des sols reste insuffisante. De même, l’émission de produits chimiques, la pollution atmosphérique et la pollution sonore demeurent préoccupantes.

« Les politiques ont été plus efficaces pour réduire les pressions environnementales que pour protéger la biodiversité et les écosystèmes, la santé humaine et le bien-être », insiste le rapport et, ce, bien que l’Europe possède les connaissances et les technologies nécessaires pour transformer l’alimentation, la mobilité et l’énergie.

