Affaire Epstein – Neuf nouvelles accusatrices dénoncent des abus sexuels lorsqu’elles étaient mineures

Neuf femmes affirment avoir été abusées sexuellement lorsqu’elles avaient à peine 13 ans par le financier Jeffrey Epstein, qui était poursuivi avant son suicide pour avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures. Une action légale a été introduite mardi contre la structure financière construite par l’Américain, peu avant son décès en prison. Les femmes impliquées ont introduit leur action légale de manière anonyme et affirment qu’elles avaient entre 13 et 23 ans quand elles ont été la cible d’Esptein.

A 13 ans, l’une d’entre elles a été « sexuellement harcelée, abusée, battue et violée de manière répétée » par « Epstein et ses associés » depuis 2003, la laissant « sévèrement et grièvement blessée », selon les documents judiciaires consultés par l’agence dpa.

Les abus ont commencé en 1985 et ont continué sur plus de deux décennies, affirment les plaignantes.

« Epstein a orchestré un réseau de trafic sexuel afin d’obtenir des centaines de filles pour lui-même pour des gratifications sexuelles et a cédé ces filles à d’autres individus riches et puissants de son réseau pour les abuser sexuellement », selon la plainte qui a été déposée auprès de la Cour suprême de Manhattan.

Ces nouvelles accusations viennent s’ajouter à celles d’une douzaine de femmes exigeant des compensations de la part de la structure financière d’Epstein.

La mort le 10 août dans une prison fédérale new-yorkaise de Jeffrey Epstein à 66 ans avait mis fin de facto aux poursuites le visant.

Une Américaine affirme aussi avoir été forcée à des relations sexuelles avec le prince Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth II, sous l’emprise du financier Jeffrey Epstein.

