VIDEO: Des médecins parviennent à faire revivre un coeur mort

Un cœur mort a été ramené à la vie par une équipe de médecins de l’Université Duke aux États-Unis, selon Metro UK.

Le cœur provenait du corps d’un donneur décédé. Les chirurgiens ont eu recours à une technique novatrice pour faire revenir le sang et l’oxygène dans l’organe afin de le faire redémarrer.

Il a ensuite été transplanté dans un receveur vivant, créant ainsi un espoir pour des milliers de personnes aux États-Unis qui attendent une greffe d’organe.

Bien que les greffes cardiaques soient maintenant relativement courantes, le timing est toujours crucial, d’autant qu’il y a une pénurie d’organes disponibles.

L’opération réalisée par les chirurgiens de l’Université Duke est connue sous le nom de greffe de « don-après-décès » (« donation-after-death » ou DCD) et consiste à retirer le cœur d’un patient dont le décès a été confirmé.

C’est le Dr Jacob Niall Schroder, directeur du programme de transplantation cardiaque, qui a tweeté l’incroyable vidéo du cœur battant artificiellement.

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz

— Jacob Niall Schroder (@JacobNiall) December 1, 2019