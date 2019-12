Les chevaux en excès de poids à cause du réchauffement climatique

2019, avec son lot d’incendies, de sécheresses, de canicules et d’ouragans, s’inscrira parmi les trois années les plus chaudes enregistrées depuis 1850, a annoncé l’ONU à l’occasion de la COP25 à Madrid. Mais le changement climatique a également d’autres conséquences plus inattendues, dont le surpoids des chevaux, selon Slate.fr.

C’est Gillies Moffat, directeur des services vétérinaires de la clinique Seadown à Hythe (au Royaume-Uni) qui a émis cette hypothèse. En effet, des températures sans cesse plus chaudes et humides vont permettre aux herbes dont se gavent les chevaux de proliférer. Plus ce gazon repousse, plus le cheval déguste. Ce chercheur a d’ailleurs déjà constaté une hausse des cas d’obésité chez les chevaux.

La British Equine Veterinary Association avait déjà expliqué que, sur 792 chevaux étudiés au Royaume-Uni, 31% présentaient un surpoids.

Pour Gillies Moffat, ces pâturages florissants vont « compliquer la régulation de la quantité et de la qualité des aliments des chevaux pour les propriétaires dans leur bataille pour gérer leur poids. »

Un excès de poids chez le cheval peut notamment entraîner une fourbure, c’est-à-dire une congestion inflammatoire aiguë des pattes à cause d’une diminution de la vascularisation. Une douleur insupportable pour l’animal. De plus, si cette maladie apparaît, elle peut rapidement devenir chronique et mener, à terme, à la mort.