« Downton Abbey » sera de retour au cinéma

Suite au succès du film sorti en septembre dernier au cinéma, la production de « Downton Abbey » planche d’ores et déjà sur la suite des aventures de la famille Crawley, a dévoilé The Hollywood Reporter.

« Nous en discutons ». C’est par ces mots que Gareth Neame a confirmé qu’un deuxième film « Downton Abbey » était bien en route. Une annonce qui n’a rien de surprenant étant donné que des rumeurs sur une possible suite avaient déjà éclaté avant même la sortie du premier opus en septembre dernier. Deux mois plus tard, c’est désormais chose faite.

Face à l’engouement suscité par l’adaptation de la série à succès au grand écran après quatre ans d’absence à la télévision, les fans ont répondu présent. Une loyauté qui s’élève à plus de 180 millions $ de recettes récoltés dans le monde.

« Nous avions vaguement commencé à réfléchir à la suite avant la sortie du film. Les réactions envers le film, la tournée de promotion aux Etats-Unis, et à l’approche de sa sortie ont été si puissantes que nous y avons réfléchis depuis. Et puis ce fut évident dès le premier week-end que cela devait être pris très au sérieux », a expliqué Gareth Neame à The Hollywood Reporter.

« Nous en discutons. Nous travaillons sur l’histoire et quand est-ce que nous pourrions le réaliser. Mais c’est la même chose que la première fois : nous devons essayer de réunir tout le monde encore. Et ce fut vraiment difficile », a-t-il continué. C’est justement la question de la distribution qui pose le plus de problèmes quant au développement d’une possible suite.

Maggie Smith de retour?

Si un deuxième film est fortement envisagé, le retour des acteurs et actrices qui composent le casting n’est pas encore à l’ordre du jour et reste un problème à résoudre pour la production.

« La question sera, est-ce que tout le monde sera disponible en même temps? Pouvons-nous parvenir à un accord avec eux? Ça sera l’enjeu », a expliqué le producteur. Quant à Maggie Smith, malgré la fin du film laissant entendre que son personnage de Violet Crawley allait sans doute mourir, tout reste encore possible pour un retour inattendu de l’actrice britannique, si l’on en croit Gareth Neame.

« Tout ce que je dirais est que l’une des choses qui a été observée au cours des années dans ‘Downton’ est que nous avons eu plein d’erreurs médicales », a-t-il expliqué laissant ainsi entrevoir l’espoir de revoir la terrible comtesse de Grantham de nouveau sur grand écran.

Véritable phénomène de société, la série « Downton Abbey » suivi de son film ont démontré l’intérêt des spectateurs pour l’aristocratie britannique, tout comme l’atteste également le succès d’une autre série sur la royauté britannique, « The Crown ».

« Je pense que ‘Downton’ a ouvert la voie pour les séries comme ‘The Crown’ mais a aussi placé la barre haute pour la valeur des contenus britanniques haut de gamme dans le monde ».