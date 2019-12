Tente de remporter 6×2 billets week-end avec la SNCB !

Deux marchés de Noël enchanteurs en Belgique

En te rendant aux marchés de Noël de Mons et Louvain, tu découvriras qu’il ne faut pas forcément partir à l’étranger pour profiter de la magie de Noël.

Mons

Depuis 15 ans, les amateurs de Noël se donnent rendez-vous à Mons à l’occasion de son marché de Noël. Baptisé « Mons Cœur en Neige », il accueillera les visiteurs du 6 décembre au 5 janvier. Sur la Grand-Place, le marché traditionnel posera ses valises. En plus, une patinoire couverte de 430 m² se trouve sur le Marché aux Herbes. Au niveau des animations, il sera possible de rencontrer Père et Mère Noël tous les samedis et dimanches. Les plus jeunes pourront également profiter d’une balade à dos d’âne ou d’une balade contée en petit train. Nouveauté cette année : un manège sapin avec huit nacelles en forme de boules de Noël. Les adultes, eux, n’ont pas intérêt à rater la balade des lumières qui partira de la place Louise.

Louvain

Le marché de Louvain se tiendra du 11 au 22 décembre sur les Monseigneur Ladeuzeplein et Herbert Hooverplein. De nombreux concerts viendront égayer le marché, avec notamment Kate Ryan qui se produira le 21 décembre à 18h. Pour les enfants, une après-midi spéciale est organisée le 19 décembre dès 13h. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Louvain, une balade pour découvrir la ville sous ses lumières de Noël est organisée le 14 décembre. Chaque année, l’organisation du marché de Noël soutient une association, ou une cause qui lui tient à cœur. Cette année, c’est l’association de l’hôpital universitaire de Louvain, Lumos, qui est à l’honneur. Cette association mobilise une expertise médicale, paramédicale, technique et organisationnelle pour venir en aide aux services de soin de santé d’Afrique subsaharienne.

Se rendre sur place avec la SNCB

Qu’il s’agisse du marché de Mons ou de celui de Louvain, le plus simple est probablement de s’y rendre en train. Compte une heure de train au départ de Namur ou de Bruxelles pour se rendre à Mons, sans correspondance. En ce qui concerne la gare de Louvain, elle n’est qu’à 20 minutes de celle de Bruxelles, à 45 minutes d’Anvers et à une heure de Gand. Si tu profites du week-end pour te rendre sur les marchés, n’oublie pas d’utiliser les billets Week-end de la SNCB. Ils offrent un voyage à -50% entre deux gares belges du vendredi 19h au dimanche. Pour plus de facilités et afin d’éviter les files, pense également à acheter à l’avance ton ticket sur le site de la SNCB. www.sncb.be.

