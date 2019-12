Météo – Saint-Nicolas prépare sa venue dans le froid

Brumes, brouillards givrants et nuages bas accueilleront les Belges mardi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’ouest du pays bénéficiera lui de larges éclaircies. Le thermomètre affichera de 3 à 8 degrés, sous un vent faible de direction variable. La nuit de mardi à mercredi sera calme et froide, avec des minima compris entre – 2 et +2 degrés. Les routes pourront être glissantes à cause d’une nouvelle formation de brumes, brouillards givrants et nuages bas. Le ciel étoilé pourra être admiré au sud du sillon Sambre et Meuse, qui passera la nuit sous les éclaircies.

Mercredi, la grisaille pourra être tenace sur le centre et le nord de la Belgique. Au sud de la Sambre et de la Meuse, il fera nettement plus ensoleillé. Le mercure oscillera entre 2 et 7 degrés.

Jeudi, même programme avec une matinée assez froide, de la grisaille et quelques éclaircies en cours de journée. Les températures ne dépasseront pas les 6 degrés.

Vendredi, les écoliers fêteront Saint-Nicolas sous la pluie. Il fera entre 1 et 8 degrés.

Source: Belga