Médias: le Huffpost Maghreb baisse le rideau

La version maghrébine du site d’informations américain Huffpost, qui couvrait le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, a annoncé mardi sa fermeture, six ans après son lancement. « A compter du 3 décembre, Huffpost Maghreb cessera de publier du contenu », a annoncé l’édition maghrébine sur son site, invitant ses lecteurs à consulter la version américaine.

Il s’agissait de la première édition africaine du Huffpost (anciennement Huffington Post), une des figures de proue de l’information gratuite en ligne. Lancé en 2005 aux Etats-Unis et décliné depuis dans plusieurs pays, le Huffpost est depuis 2015 la propriété de l’opérateur téléphonique américain Verizon.

Sa version maghrébine comptait trois rédactions basées à Rabat, Tunis et Alger. Elle diffusait aussi bien des informations rédigées par ses équipes que des contributions externes dans sa rubrique blog.

Aucune explication n’a été donnée publiquement à cette décision, « motivée par des raisons stratégiques », selon une note interne consultée par l’AFP.

Elle intervient après une vague de licenciements en début d’année au sein de la maison mère, signe d’un modèle économique bousculé, entièrement basé sur la publicité.

source: Belga