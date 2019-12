Les Belges à l’étranger – Sels en prend 5 à Brest et s’incline avec Strasbourg

Matz Sels et Strasbourg se sont largement inclinés 5-0 devant Brest mardi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Titulaire dans les cages alsaciennes, le portier belge a dû se retourner sur les frappes d’Alexandre Mendy (21e), Cristian Battocchio (45e+1, 53e et 75e) et Ferris N’Goma (90e+3). Il s’agit de la deuxième défaite consécutive pour Strasbourg qui occupe provisoirement la 15e place du championnat français avec 18 points.

Simultanément, l’Olympique de Marseille a gardé sa deuxième place en s’imposant 0-2 à Angers (4e, 24 pts). Dimitri Payet, d’abord à l’assist pour Morgan Sanson (0-1, 17e) puis auteur du second but sur penalty (0-2, 41e), a été déterminant pour les Phocéens. Avec 31 points, l’OM revient provisoirement à deux longueurs du PSG, qui compte toutefois deux matches en moins.

Source: Belga