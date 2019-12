GB: Une fillette tuée par une voiture bélier dans l’Essex, cinq autres personnes blessées

Un conducteur a foncé lundi après-midi sur des passants à Loughton dans le comté d’Essex, au sud-est de l’Angleterre, tuant une fillette de 12 ans et blessant cinq autres personnes, rapporte la BBC. La police décrit l’incident comme une collision « délibérée » par une Ford aux abords d’une école. Une enquête pour homicide a été ouverte et les autorités sont à la recherche d’un homme de 51 ans de même que du véhicule en question.

Outre une fille âgée de 12 ans qui a été tuée, quatre adolescents de 13, 15 et 16 ans ont été blessés, de même qu’une dame de 53 ans dont les jours sont en danger.

L’inspecteur en chef Rob Kirby, de la police criminelle du Kent et de l’Essex, a qualifié le crash de « véritablement choquant » et a fait appel à des vidéos qui auraient été filmées par des caméras embarquées.

Source: Belga