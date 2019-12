COP25: 2019 parmi les trois années les plus chaudes depuis 1850

2019, avec son lot de feux de forêt, de sécheresses et de canicules, sera l’une des trois année les plus chaudes enregistrées depuis 1850 et conclut une décennie « de chaleur exceptionnelle », a annoncé mardi l’ONU à l’occasion de la COP25 à Madrid. Entre janvier et octobre, la température moyenne mondiale a été plus élevée d’environ 1,1°C par rapport à la période 1850-1900, indique l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ce qui ferait de 2019 la deuxième ou troisième année la plus chaude après 2016, marquée par le phénomène El Niño.

La décennie 2010-2019 est « presque certainement » la plus chaude jamais enregistrée, poursuit l’agence onusienne.

source: Belga