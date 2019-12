Pour ses 20 ans, Metro fait peau neuve

Le quotidien gratuit Metro, qui fêtera ses 20 ans d’existence l’année prochaine, changera de format à partir du 3 janvier. Le format demi-berlinois, plus petit, a été choisi. La mise en page sera également revue.

«Ce nouveau format nous permet d’avoir un journal plus compact, plus moderne, plus pratique et donc, plus adapté à la mobilité de nos lecteurs. Un format plus petit permet également de réduire la consommation de papier, ce qui est plus écologique», explique Monique Raaffels, directrice générale, citée dans un communiqué.

Le quotidien est tiré à 210.000 exemplaires, et touche 754.500 lecteurs quotidiens, ajoute Metro.