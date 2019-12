Quatre générations de la même famille décèdent dans un accident d’avion

Neuf membres d’une même famille ont trouvé la mort dans un crash d’avion le week-end dernier aux Etats-Unis.

Un accident d’avion dans le Dakota du Sud a tué neuf personnes samedi après-midi, comme le rapporte East Idaho News. Les neuf victimes sont des membres de la même famille et s’étalent sur quatre générations différentes: Jim Junior et Kirk Hansen, deux frères. Leur père, Jim Hansen Senior. Les fils et beaux-fils de Jim Junior et Kirk: Stockton, Logan, Kyle, Tyson et Jake. Ainsi que le fils de Jake: Houston. Trois autres passagers de l’avion ont survécu.

Jim Junior et Kirk, deux habitants de l’Idaho, étaient connus dans leur région pour avoir fondé une entreprise dans le secteur du bien-être. « C’est avec grand regret que nous annonçons le décès de nos fondateurs Jim et Kirk dans un tragique accident d’avion », a déclaré Travis Garza, le président de l’entreprise sur Facebook. « La famille a été assez intelligente pour créer une équipe solide qui peut s’occuper de l’entreprise, aujourd’hui et dans le futur. L’héritage de Kirk et Jim sera protégé par toutes les personnes ayant un lien avec l’entreprise ».

Toujours d’après East Idaho News, la famille voyageait dans le cadre d’une chasse. L’avion se serait crashé peu après le décollage. Si les circonstances de l’accident restent floues, une forte tempête de neige qui limitait la visibilité pourrait en être la cause.