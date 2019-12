Lessivée, Jain prend une pause carrière à durée indéterminée

View this post on Instagram

Aujourd’hui, Zanaka a déjà/seulement 4 ans. Je fête ça au paradis… Je ne suis pas particulièrement douée pour me livrer, mais tout, toute la musique, toutes les images, tout ce que j’ai pu faire dans le seul but de vous parler, vous me l’avez rendu en torrent de bonheur. ❤️🥰😻😘 Petit avant/après mal de route . Zanaka is 4 Years old today, i’m celebrating it in paradise ! I'm not particularly good at delivering myself, but everything, all the music, all the images, all I've done for the sole purpose of talking to you, you've gave it to me back with a torrent of happiness.