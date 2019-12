Sébastien Ogier et Julien Ingrassia rois de la Power Stage en 2019

Les Français Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont été désignés rois de la « Power Stage » au championnat du monde des rallyes (WRC) en 2019. Au volant de leur Citroën C3, ils ont remporté le plus de points de bonus au long de la saison. Leurs 41 points récoltés lors des treize dernières spéciales de la saison leur ont permis de devancer dans ce classement les champions du monde estoniens Ott Tänak et Martin Järveoja (Toyota Yaris) qui en ont obtenus 40. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20) complètent le podium avec 39 points.

Ogier/Ingrassia ont gagné trois PS cette saison (Mexique, Argentine et Portugal). Ils sont les seuls à avoir marqué des points (attribués aux cinq premiers) dans toutes les courses.

Malgré leurs six premières places (Suède, Chili, Finlande, Turquie, Grande-Bretagne et Espagne), qui leur a rapporté 30 points, Tänak et Järveoja ont été battus. Neuville/Gilsoul se sont montrés les plus rapides en Allemagne.

Au classement final du Mondial 2019, Tänak s’est imposé devant Neuville et Ogier.

