Philippines: des milliers de personnes évacuent à l’approche d’un typhon

Des dizaines de milliers de personnes ont évacué aux Philippines les régions menacées par le typhon Kammuri, qui devrait frapper dans la nuit de lundi à mardi et menace notamment les épreuves des Jeux d’Asie du Sud-Est, dans la région de Manille. Les prévisionnistes s’attendent à ce que la tempête, qui touchera d’abord l’extrême sud-est de Luçon, plus grande île de l’archipel, génère d’intenses précipitations et des rafales à 185 kilomètres/heure.

Le typhon doit ensuite passer près de Manille, capitale peuplée de 13 millions d’habitants où se déroulent plusieurs des épreuves de Jeux d’Asie du Sud-Est.

Près de 70.000 personnes ont déjà fui leur domicile dans la région de Bicol qui sera la première touchée par Kanmuri.

« Nous espérons qu’il n’y aura pas de dégâts. Mais compte tenu de sa force, ce sera dur à éviter », a déclaré à l’AFP Mark Timbal, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes. « Nous avons procédé à l’évacuation préventive de personnes se trouvant sur la trajectoire directe de la tempête ».

L’agence météorologique a également mis en garde contre le risque de glissements de terrain et de vagues submersives qui pourraient atteindre les trois mètres.

Environ 20 typhons ou tempêtes frappent chaque année les Philippines, tuant des centaines de personnes. Le typhon Haiyan, en novembre 2013, reste le plus meurtrier de l’histoire du pays, ayant laissé derrière lui plus de 7.350 morts ou disparus.

L’approche du typhon a d’ores et déjà eu des conséquences sur le déroulement des Jeux d’Asie du Sud-Est, qui ont débuté samedi et doivent se poursuivre jusqu’au 11 décembre à Manille et dans ses environs.

L’épeuvre de planche à voile a été annulée, tandis que le triathlon a été avancé. Les organisateurs ont d’ores et déjà fait état de « plans B ». Ainsi des épreuves en salle seront maintenues, mais sans spectateurs.

source: Belga