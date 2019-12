Kevin De Bruyne termine 14e du Ballon d’Or

Kevin De Bruyne a terminé à la 14e place finale du référendum du Ballon d’Or 2019, trophée récompensant le meilleur joueur de l’année. Le magazine français France Football, organisateur, l’a annoncé lundi en début de soirée. Le Diable Rouge, neuvième en 2018, a participé à la formidable saison de Manchester City, champion d’Angleterre et vainqueur de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et du Community Shield. De Buyne connait un début de saison de très haute volée. Le milieu de terrain de 28 ans, pierre angulaire de Pep Guardiola chez les Skyblues, a déjà marqué 4 buts et délivré 9 assists en 13 matches de Premier League. Chez les Diables, ‘KDB’ a compilé la bagatelle de 4 buts et 7 assists en seulement six rencontres sur l’année civile 2019.

Eden Hazard, second Belge nommé cette saison, terminera donc au-dessus de son équipier en équipe nationale.

L’année dernière, Kevin De Bruyne avait terminé 9e, juste derrière Eden Hazard (8e) mais devant Thibaut Courtois (14e), absent des nommés cette saison. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s’étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l’histoire du Ballon d’Or.

Les différents lauréats, celui du Ballon d’Or mais aussi du Ballon d’Or féminin, du trophée Yashin et du trophée Kopa, seront connus à partir de 20h30 au cours d’une cérémonie au théâtre du Châtelet, à Paris.

