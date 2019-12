Jacky Ickx au panthéon de la FIA

Jacky Ickx et Tom Kristensen en tête, 29 champions du monde d’endurance (WEC et ex-WSC), ont fait leur entrée au Hall of Fame de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) lors d’une cérémonie réunissant les plus grands noms de la catégorie à Paris lundi. Ickx, vainqueur des 24 heures du Mans à six reprises (1969, 1975, 1976, 1977, 1981 et 1982), et Kristensen rejoignent les 33 champions du monde de l’histoire de la Formule 1 et les 17 sacrés en rallye (WRC) qui ont été intronisés dans ce panthéon du sport automobile depuis son inauguration par la FIA, il y a deux ans dans son siège parisien place de la Concorde, au pied des Champs-Elysées.

« Il y a toutes les générations, les jeunes, les anciens. On fait tous partie de la même corporation, du même clan », a souligné à l’AFP Jacky Ickx, également deux fois vice-champion du monde de Formule 1 et lauréat de huit Grands Prix. « Et ça, ce sont des moments privilégiés. On voit des gens de notre époque, des nouveaux… ça nous permet vraiment d’être ensemble. »

Tom Kristensen, qui a détrôné le Belge en portant à neuf le record de victoires au Mans en 2013, partage le même avis: « C’est formidable d’être aux côtés de champions plus anciens et de pouvoir les saluer, ceux qui m’ont inspiré quand j’ai grandi et que je faisais du karting », a-t-il appuyé.

Source: Belga