Elle ne pourra plus jamais manger à cause d’une terrible maladie

Une jeune femme de 30 ans a découvert qu’elle était atteinte du syndrome d’Ehlers Danlos. Cette maladie grave oblige Jemma Levy à être nourrie via des tubes d’alimentation. Les médecins lui ont appris qu’elle ne pourrait plus jamais manger de façon autonome.

Jemma Levy, une jeune Britannique âgée de 30 ans, a été diagnostiquée avec le syndrome d’Ehlers-Danlos, après 17 ans de pépins médicaux. Si la maladie est terrivle, la jeune femme est soulagée d’enfin savoir quel mal la touche: « Un gastro-entérologue a examiné mon historique de problèmes articulaires et après avoir touché ma peau très extensible, il a établi une hypothèse qui a ensuite été confirmée par un spécialiste. »

Désormais, elle est branchée 22 heures par jour à des tubes d’alimentation et ne peut plus quitter l’hôpital. « Je vomis constamment, même si mon estomac est vide, car tout doit passer par mon tube d’alimentation. Je ne serais jamais en mesure de manger à nouveau. Je ne mangerai plus jamais de sushi, chocolat ou gâteau d’anniversaire que j’avais l’habitude de manger. Je serai toujours dépendante des tubes et des médicaments pour survivre. Mais avec ma famille et mes amis à mes côtés, la maladie ne me battra jamais », témoigne-t-elle.

Une histoire d’amour malgré la maladie

Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien de son compagnon: « Alex ne s’est jamais plaint, bien qu’il soit devenu mon aide-soignant. Au cours des 18 derniers mois, ma vie a drastiquement changé. Tout mon système digestif est paralysé. Il ne fonctionne plus. Je passe ma vie à l’hôpital à me faire examiner par des médecins et à m’allonger sur le canapé », raconte-t-elle.