Ballon d’Or – L’Américaine Megan Rapinoe Ballon d’Or 2019

L’Américaine Megan Rapinoe a remporté le Ballon d’Or féminin 2019. Championne du monde avec Team USA cet été, l’ailière de 34 ans succède à la Norvégienne Ada Hergerberg qui avait reçu le premier Ballon d’Or féminin de l’histoire. Absente lundi soir au théâtre du Châtelet lors de la cérémonie, la joueuse de Seattle a devancé l’Anglaise Lucy Bronze (Olympique Lyonnais) et sa compatriote Alex Morgan (Orlando Pride). Rapinoe, figure de la lutte pour les droits des LGBT et l’égalité homme-femme, a éclaboussé la dernière Coupe du monde féminine de sa classe en terminant meilleure buteuse et meilleure joueuse de la compétition.

« Je ne peux pas croire que je suis celle qui le gagne. On a vécu une année incroyable. On a de la chance d’avoir à nos coté tous ces joueurs qui nous poussent vers le haut. Je ferai le maximum pour être là l’année prochaine », a-t-elle déclaré dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie.

La joueuse de l’Olympique Lyonnais Ada Hergerberg, première lauréate il y a un an, a terminé 4e. Elle avait renoncé au Mondial 2019 à cause de tensions avec sa fédération.

Source: Belga