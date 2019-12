Alanis Morissette sort une chanson et annonce une tournée

Alanis Morissette, chanteuse canadienne star dont les tubes ont marqué les années 1990, a sorti lundi une nouvelle chanson, issue de son premier album en huit ans, et annoncé une tournée pour 2020. La tournée de 31 dates, qui commencera en juin prochain, marquera les 25 ans de son célèbre album « Jagged Little Pill ». La chanteuse sera aussi rejointe sur scène par l’Américaine Liz Phair et le groupe Garbage.

Alanis Morissette, 45 ans, a donné un avant-goût de son neuvième album en studio « Such Pretty Forks in the Road », prévu pour le 1er mai 2020, avec le single « Reasons I Drink ».

Avec ses tubes « Ironic », « Hand in My Pocket » et « You Oughta Know », « Jagged Little Pill » racontait les angoisses et les frustrations de la jeunesse de l’époque. Il avait rencontré un énorme succès critique et commercial.

Cet album sorti en 1995 a aussi inspiré une comédie musicale qui s’ouvrira cette semaine à Broadway.

source: Belga