5 astuces pour un dîner de Noël sans stress

Vous l’avez probablement déjà remarqué : les températures froides annoncent l’approche de l’hiver et les fêtes de fin d’année. Pour ceux qui doivent préparer le dîner de Noël, cette pensée peut d’ores et déjà générer un vent de panique. Mais rassurez-vous : grâce à ces conseils, votre dîner de fête se déroulera dans une ambiance détendue.

Garnissez votre table de produits de saison locaux

Notre premier conseil vous permettra de faire d’une pierre deux coups. Les produits locaux sont plus savoureux et moins chers pendant la période de Noël. Dans les calendriers saisonniers de ‘Bien de chez nous’, vous pouvez rechercher quels sont les fruits, légumes et poissons de saison.

Les produits de chez nous se retrouvent plus rapidement dans votre assiette. Ils sont donc beaucoup plus frais et contiennent davantage de nutriments. Les fruits et légumes de saison sont aussi souvent moins chers car ils n’engendrent aucun coût de stockage.

Au fait, saviez-vous que pour presque tous les produits, vous pouvez trouver une version bio tout aussi délicieuse en magasin ? Si vous préférez acheter vos produits directement chez le producteur, c’est également possible ! Et avec les produits locaux traditionnels, vous donnez au dîner de Noël une agréable touche locale.

Ne placez pas la barre trop haut

Évitez les recettes compliquées avec un long temps de préparation et des ingrédients exotiques. Vos invités ne s’attendent certainement pas à ce que vous leur serviez les plats les plus exclusifs. Optez pour un dîner de Noël facile. Le plus important est de profiter de la fête avec vos amis et votre famille.

Faites un planning détaillé

Gardez à l’esprit le nombre de personnes pour lesquelles vous allez cuisiner, combien vous voulez dépenser et, par exemple, s’il y a des végétariens. Ce n’est que lorsque vous aurez clarifié tous ces éléments que vous pourrez commencer à dresser une ‘checklist’ pour ne rien oublier dans le feu de l’action.

Préparez un maximum de choses à l’avance

On a coutume de dire qu’un bon début, c’est la moitié du travail accompli, et il n’en va pas autrement concernant le dîner de Noël. Pensez à couper préalablement les ingrédients et à préparer à l’avance le potage, la sauce, voire le dessert. Si vous ne voulez pas passer trop de temps en cuisine le jour-même, optez pour des plats que vous pourrez réchauffer en dernière minute.

Osez déléguer

Vous n’êtes pas obligé de tout faire vous-même. Laissez des membres de votre famille ou des amis vous aider à préparer et à servir. Assurez-vous également que le dîner de Noël des enfants soit agréable et veillez à les impliquer dans son élaboration. Laissez-les, par exemple préparer un menu, des cartes de table ou des plats servis au buffet.

Pour plus d’inspiration et de recettes, rendez-vous sur www.biendecheznous.be